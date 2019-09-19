Танк мощнее «Арматы» обнаружили у России в США
The National Interest утверждает, что Москва потенциально обладает танком, который по своим характеристикам превосходит военную технику НАТО, а также российскую «Армату». Американское издание называет в качестве такого супер-оружия прототип советского Т-95 - «Объект 195». Разработка этой машины была закрыта несколько лет назад.
По данным автора статьи, Объект-195 был отложен в долгий ящик в связи с появлением танка Т-14 на платформе «Армата». Однако первый, по версии The National Interes, мог существенно превосходить «Армату», передает Ura.ru.
В частности, N-95 предполагалось оснастить специальным радиолокационным прицелом и мощной 152-миллиметровой пушкой. Такое вооружение позволило бы пробивать броню любого танка НАТО, в том числе американского «Абрамса».
Как отмечает РИА ФАН, разработка Т-95 началась ещё во времена СССР. Командование российской армии рассчитывало, что новая машина будет обладать повышенной живучестью и большей эффективной дальностью стрельбы. Башню собирались сделать автоматической, в последствие эту идею использовали в «Армате».
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