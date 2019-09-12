Военный эксперт рассказал, зачем американцам макеты автомата Калашникова
Виктор Мураховский объяснил НСН технические различия в военных учениях на полигонах России и США.
Американская армия закупит пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы. Об этом стало известно журналистам RT, ознакомившимся с заявкой Министерства армии США. В ней указаны «пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня».
Подобные закупки характерны для армии США, рассказал в эфире НСН член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский. По его словам, с помощью макетов американские военные воссоздают образ вероятного противника на учебных полигонах, максимально приближенный к оригиналу. В российской армии такое не практикуется.
«Не секрет, что они устраивают подготовку свои войск таким образом, что в отличие от нашей армии используют не абстрактные мишени — ростовые фигуры из фанеры, а чучела военнослужащих, макеты техники, вот такие имитаторы вооружения. Недавно они объявили конкурс на закупку макета зенитных ракетных систем С-300. Ровно так же они делают макеты сухопутного вооружения, и затем свои войска на этом тренируют. Они этим занимаются очень давно, ещё со времён холодной войны. У нас, посещая наши полигоны, я такого не видел. У нас используются весьма абстрактные мишени», — рассказал Мураховский.
Ранее Министерство обороны США разместило заявку на приобретение запасов для оружия, которое не используется в НАТО. В том числе для автомата Калашникова, пистолетов Токарева и Макарова.
Добавим, ранее стало известно, что новый автомат концерна «Калашников» АК-308 использует боеприпасы образца НАТО. Виктор Мураховский тогда рассказал НСН, зачем российскому автомату иностранные боеприпасы.
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