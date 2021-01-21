National Interest сравнил истребители Су-57 и F-35

Американское издание The National Interest сравнило шансы истребителей Су-57 и F-35 в воздушной дуэли.

Журналист издания отметил, что воздушная дуэль с участием двух пилотом имеет мало общего с реалиями ведения войн в 21 веке. Он добавил, что гипотетическое столкновение будет происходить при поддержке других самолетов, системы противоракетной обороны и радиолокационных установок.

Автор статьи считает, что пилот самолета F-35, скорее всего, вообще не вступал бы в прямое столкновение с Су-57 и смог бы использовать стелс-функции, чтобы оторваться от противника. Свое мнение журналист объяснил тем, что американские самолеты – это ударные истребители, которые созданы для поражения наземных целей. В то же время он отметил, что технические характеристики Cy-35 позволяют ему занимать превосходство именно в воздухе.

Названо новое преимущество Су-57 над F-35

Испытания Су-57 продолжаются. ВКС России в 2019 году подписало контракт на поставку 76 истребителей. Минобороны несколько раз заявляло, что истребители успешно прошли испытания в Сирии.



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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СамолетыСтолкновениеF-35Су-57
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