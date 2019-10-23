Шойгу провел переговоры с главнокомандующим курдов
Российский министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в диалоге Шойгу и Абдо обсудили ход исполнения курдской стороной договоренностей, достигнутых лидерами Турции и РФ 22 октября в Сочи. Переговоры прошли в формате видеоконференции.
Как отмечает Интерфакс, Шойгу в ходе разговора подчеркнул, что российская военная полиция и сирийские пограничники дают гарантию безопасности мирных граждан в 30-километровой зоне со стороны турецко-сирийской границы.
Накануне 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».
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