Шойгу провел переговоры с главнокомандующим курдов

Как отмечает Интерфакс, Шойгу в ходе разговора подчеркнул, что российская военная полиция и сирийские пограничники дают гарантию безопасности мирных граждан в 30-километровой зоне со стороны турецко-сирийской границы.

Накануне 22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании, в котором зафиксировали порядок действий по урегулированию ситуации на севере Сирии в зоне турецкой военной операции «Источник мира».

