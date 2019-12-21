Военный эксперт предположил создание новой ракеты для «Гибки-С»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН заявил о том, что в успехе испытаний российской установки «Гибка-С» сомневаться не приходится. При этом предположил, что испытывали совсем иное - новую ракету.

«Безусловно, испытания прошли успешно. Что такое «Гибка-С»? Это четыре или восемь установок «Иглы» - комплектация может быть любая. «Игла» - ПЗРК, отработанный давно, проверенный успешно фактически в боевых конфликтах. Теперь его поставили на станок, и оператор сидит и может более точно поражать цели. Ничего особенного в этом нет. Единственное, что может отрабатываться – более совершенная ракета. Думаю, речь идет не о «Гибке-С», а об испытаниях новой, принятой на вооружение ракеты с новой, более совершенной системой наведения, большей дальностью стрельбы», – заявил эксперт.

Ранее НСН рассказала об успешных испытаниях ракеты Lockheed Precision Strike в США, которая, по словам военных, способна обойти радары российской противовоздушной обороны, став «убийцей российских ПВО».

Военные эксперты в эфиреНСН напомнили об уникальности российской ракеты «Кинжал» и заявили о перспективах ее серийного производства.

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