Военный эксперт предположил создание новой ракеты для «Гибки-С»
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН предположил, что в России прошли испытания новой ракеты, созданной для комплекса ПВО «Гибка-С».
Государственные испытания российского комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С» завершены. Об этом ТАСС сообщили в Военно-промышленной компании, разработавшей бронеавтомобиль «Тигр», на базе которого создан новый комплекс ПВО.
Целью испытаний, проведенных на полигоне Капустин Яр, стала проверка возможностей попадания по воздушным целям на скорости до 30 км/ч.
О разработке «Гибки-С» в ВПК заявили в марте нынешнего года. Новинка ПВО предназначена для улучшения эффективности мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск России. Отмечается, что «Гибка-С» использует снаряды от ПЗРК «Верба» или «Игла», уточняют Известия.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН заявил о том, что в успехе испытаний российской установки «Гибка-С» сомневаться не приходится. При этом предположил, что испытывали совсем иное - новую ракету.
«Безусловно, испытания прошли успешно. Что такое «Гибка-С»? Это четыре или восемь установок «Иглы» - комплектация может быть любая. «Игла» - ПЗРК, отработанный давно, проверенный успешно фактически в боевых конфликтах. Теперь его поставили на станок, и оператор сидит и может более точно поражать цели. Ничего особенного в этом нет. Единственное, что может отрабатываться – более совершенная ракета. Думаю, речь идет не о «Гибке-С», а об испытаниях новой, принятой на вооружение ракеты с новой, более совершенной системой наведения, большей дальностью стрельбы», – заявил эксперт.
Ранее НСН рассказала об успешных испытаниях ракеты Lockheed Precision Strike в США, которая, по словам военных, способна обойти радары российской противовоздушной обороны, став «убийцей российских ПВО».
Военные эксперты в эфиреНСН напомнили об уникальности российской ракеты «Кинжал» и заявили о перспективах ее серийного производства.
Ранее
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