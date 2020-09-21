Военный эксперт оценил шансы США в случае войны с Россией на суше

Осборн насчитал 27 тыс. единиц техники в российском бронетанковом парке, в том числе 12 тыс. танков. Кроме того, в ближайшее время число боевых машин вырастет на 1200 единиц. На вооружение поступят в том числе модернизированные Т-72Б и Т-80. Америка сейчас располагает лишь 6 тыс. танками.

По мнению военного эксперта, военно-воздушная мощь будет определять, чьи сухопутные войска одержат верх, пишут «Известия». Российские танки станут уязвимыми лишь в том случае, если американцы получат преимущество в небе, полагает автор публикации.

Экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН ранее рассказал, что разработка беспилотного танка ведется со времен СССР. По его мнению, разработка роботизированных комплексов будет завершена в России через 10-30 лет. Так он прокомментировал сообщение о том, что новейший российский танк Т-14 «Армата» прошел испытания в беспилотном режиме.



