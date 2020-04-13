Армию усилили «Прорывом» с новым режимом «охотник-стрелок»

«Сейчас основу танковых войск у нас составляют танки Т-72П3, Т-80ПВ. Это еще советские машины. И Т-90А. Это уже российский выпуск 90-х годов. Если сравнивать с этими машинами, по опытно-конструкторской работе «Прорыв-3» отличается комплексом вооружения, системами управления огнем, связи, навигации и значительно повышенным уровнем защищенности за счет применения новых элементов аэродинамической защиты, новой сварной башни, имеющей многослойное композиционное бронирование. А подвижность несмотря на возросший вес танка удалось сохранить на уровне лучших предыдущих образцов. Эти машины получили фактически всепогодную цифровую баллистическую систему, которая позволяет автоматически учитывать условия стрельбы, что повышает эффективность ведения огня. Это позволяет впервые в российской и советской практике реализовать режим «охотник-стрелок», когда командир машины ведет разведку цели и указывает цели наводчику, а затем наводчик-оператор самостоятельно их уничтожает. А командир в это время занимается разведкой других целей. Произошло качественное усиление наших танковых войск. Пока правда поступил, видимо, только один ротный комплект, в Таманскую мотострелковую дивизию», - сказал эксперт.

Он отметил, что страны НАТО в танковой технике отстают от России.

«В НАТО никаких новых машин не создано. Они модернизируют и эксплуатируют созданные в 80-е и даже 70-е годы. Возможности этих машин, классической компоновки, как и Т-90м, фактически исчерпаны. Американцы проводят модернизацию, немцы. Но это ведет к резкому росту массы и снижению мобильности. Не все мосты уже выдерживают. И целая куча других недостатков, включая гигантские габариты этих машин. Выйти на новый уровень можно, только реализовав принципиально новую компоновку, что мы и сделали в танке «Армата». Это позволило резко нарастить боевые возможности», - заключил Мураховский.

Ранее сообщалось, что танки Т-90М «Прорыв» будут впервые представлены на параде Победы 9 мая, но сейчас такая возможность находится под угрозой из-за пандемии коронавируса.

