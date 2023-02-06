СМИ: Украине передали разведданные о новом наступлении России
Украина получила от Запада данные о подготовке российской армией полномасштабного наступления. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в украинском Минобороны и Вооруженных силах страны.
«Украина получила очень надежные данные разведки о намерениях России начать новое полномасштабное наступление», — отмечается в материале.
По данным издания, российские силы могут начать активные действия в течение 10 дней. Наиболее вероятным направлением нового наступления называют западную часть Луганской народной республике в районе Кременной и Лимана.
Financial Times отмечается, что армия России на протяжении нескольких недель собирает войска на этом направлении. Кроме того, вооруженные силы РФ наращивают силы на юге Донецкой народной республики.
Ранее агентство Bloomberg допустило, что ВСУ в ближайшее время оставят город Артемовск. Отмечается, что украинской армии не хватит ресурсов, чтобы восстановиться на территориях, занятых Россией, отмечает телеканал «360».
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