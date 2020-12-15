«Прибрежный флот»: Корветы с «Цирконом» не позволят тягаться с США

«В России ощущается недостаток кораблей такого класса, шесть кораблей – это минимально необходимое их количество для безопасности прибрежной морской зоны на Тихом океане», - добавил Мураховский.

В то же время у США, Японии и Южной Кореи нет кораблей столь малого водоизмещения со столь мощным вооружением. Зато у них есть эскадренные миноносцы с управляемыми ракетами системы Aegis, но это корабли другого класса по водоизмещению. Это корабли океанской зоны, напомнил собеседник НСН.

«В России же пока нет даже утвержденного проекта эсминца, который был бы заложен, начато строительство. У нас пока самые крупные корабли – это фрегаты проекта 22350. Мы со своими корветами вынуждены ориентироваться на то, что в случае конфликта мы будем вести бой в ближней морской зоне. Корветы не могут составить основу океанской корабельной ударной группы. Они будут действовать под прикрытием береговой авиации и взаимодействовать с береговыми противокорабельными комплексами типа «Бастион» и «Бал» при поддержке морской ударной авиации», - рассказал эксперт.

По его оценке, заказ этих корветов – «хороший шаг в верном направлении, но хотелось бы покрупнее».

Что касается «Циркона», то ни у кого в мире такого оружия нет и оно уникально, добавил Мураховский. Те же американцы такое оружие только разрабатывают, равно как и Индия с Китаем, но все это на стадии проектов и предварительных испытаний, подчеркнул он.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН оценил боеготовность Черноморского флота в сравнении с военно-морскими силами НАТО в регионе и пришел к неутешительным выводам.

