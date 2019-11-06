Военный эксперт: НАТО не позволит Сербии разместить у себя С- 400
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН объяснил, почему Сербия отказалась от покупки российских зенитных комплексов.
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С- 400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения. «Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей», — объяснил президент. Он отметил, что у Турции, которая приобрела С-400, в десять раз более мощная экономика. По словам Вучича, «когда у вас есть такое оружие, больше на вас никто не нападет». Несмотря на это, сербский лидер подчеркнул, что Белград больше не позволит себе «как в 1990-х быть настолько слабым, что даже не попытается себя защитить». «У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью ЗРПК "Панцирь-С" и других систем, которые не находятся в санкционном списке», — добавил он.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, что один дивизион С-400 закрыл бы все небо Сербии от любого воздушного противника. Но, по словам эксперта, НАТО не позволит им размещать в Европе такое мощное оружие.
«В нынешних условиях сербская политическая элита в значительной степени подвержена влиянию Запада. Хотя вынуждена делать реверансы в пользу России. Я думаю, что С-400, которые могут появиться у Сербии, в самом центре Европы, с ее дальностью стрельбы 400 км, будет представлять угрозу для сил НАТО в случае возникновения конфликта. Никто не знает, как поведут себя сербы. Сравнивать С-400 и Панцирь-С - это как сравнивать грузовик и легковушку. Каждый имеет свое предназначение. Панцирь-С предназначен для обороны особо важных объектов. Он имеет очень небольшую дальность стрельбы, маленькое время реакции и способен поражать весь спектр целей, включая беспилотники кустарного производства. Он имеет пушки и ракеты. С-400 – это комплекс сверхбольшой дальности, который предназначен для зональной противовоздушной обороны, конечно, стрелять по беспилотникам или вертолетам он не может. А вот по скоростным целям – крылатым ракетам, истребителям и бомбардировщикам – вполне успешно. Один дивизион С-400 закрыл бы все небо Сербии от любого воздушного противника. Это было бы ценным приобретением», - заявил он.
Ранее сообщалось о втором этапе учений «Славянский щит – 2019», который пройдет с применением подразделений ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН выразил уверенность, что российско-сербские учения непременно вызовут раздражение в США.
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