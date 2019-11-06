Военный эксперт: НАТО не позволит Сербии разместить у себя С- 400

У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С- 400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения. «Я видел, что это потрясающее оружие. Но нет намерения его приобретать, потому что у нас нет денег, чтобы оплатить его, имея расходы на строительство автомагистралей», — объяснил президент. Он отметил, что у Турции, которая приобрела С-400, в десять раз более мощная экономика. По словам Вучича, «когда у вас есть такое оружие, больше на вас никто не нападет». Несмотря на это, сербский лидер подчеркнул, что Белград больше не позволит себе «как в 1990-х быть настолько слабым, что даже не попытается себя защитить». «У нас есть авиация, которая стала намного сильнее, будем усиливать ПВО с помощью ЗРПК "Панцирь-С" и других систем, которые не находятся в санкционном списке», — добавил он.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал в эфире НСН, что один дивизион С-400 закрыл бы все небо Сербии от любого воздушного противника. Но, по словам эксперта, НАТО не позволит им размещать в Европе такое мощное оружие.