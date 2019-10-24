США накажут Сербию за учения с российскими С-400

«Конечно, это насторожит страны НАТО. Естественно, санкции будут. Америка даст знать, что она недовольна. У нас жесткая конкуренция с США идет по рынку сбыта оружия, многие страны уже поняли, что дорого – это еще не значит хорошо. Наша техника гораздо практичнее, надежнее, личный состав обучать легче. Любое самостоятельное действие в Европе, на Ближнем Востоке США без внимания не оставят. Если они пытаются давить на такие могучие страны, как Китай, Турция, Индия – то Сербия не обладает таким потенциалом. Реакция будет на эти учения. Все виды разведок будут задействованы - и орбитальная группировка, и радиоэлектронная, полеты разведывательных самолетов», - сказал он.

Ранее стало известно, что в Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Как заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, новая система предназначена только российской армии и в обозримом будущем не будет продаваться в другие страны.

