США накажут Сербию за учения с российскими С-400
Экс-заместитель глакома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ рассказал в эфире НСН, что США не оставят без внимания совместные российско-сербские учения с применением систем С-400.
Второй этап учений «Славянский щит – 2019» пройдет с применением подразделений ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С». Эти системы будут переброшены в Сербию и развернуты на авиабазе Батайница. В ходе маневров будут отработаны задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.
Экс-замглавкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН выразил уверенность, что российско-сербские учения непременно вызовут раздражение в США.
«Конечно, это насторожит страны НАТО. Естественно, санкции будут. Америка даст знать, что она недовольна. У нас жесткая конкуренция с США идет по рынку сбыта оружия, многие страны уже поняли, что дорого – это еще не значит хорошо. Наша техника гораздо практичнее, надежнее, личный состав обучать легче. Любое самостоятельное действие в Европе, на Ближнем Востоке США без внимания не оставят. Если они пытаются давить на такие могучие страны, как Китай, Турция, Индия – то Сербия не обладает таким потенциалом. Реакция будет на эти учения. Все виды разведок будут задействованы - и орбитальная группировка, и радиоэлектронная, полеты разведывательных самолетов», - сказал он.
Ранее стало известно, что в Сирии прошли проверку важнейшие элементы российской системы противовоздушной обороны С-500 «Прометей». Как заявил в эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, новая система предназначена только российской армии и в обозримом будущем не будет продаваться в другие страны.
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