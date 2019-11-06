ПЕРЕСВЕТим и заЦИРКОНим. Уникальное оружие Путина
Военный эксперт в интервью НСН рассказал, что имел в виду Верховный главнокомандующий.
Ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового и лазерного оружия, которого нет у других стран, и наращивать оборонный потенциал пообещал Владимир Путин на встрече с армейским генералитетом.
Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с НСН пояснил, что конкретно именно имел в виду верховный главнокомандующий.
«Есть и гиперзвук – это "Циркон", и лазеры есть - это "Пересвет"», - считает Тимошенко.
По словам военного эксперта, Россия в плане новейших вооружений не уступает ведущим державам.
«У Китая тоже есть гиперзвук, американцы работают в этом направлении. Что до лазера, то они постоянно радуются, что испытали в акватории Персидского залива, где воздух прозрачный и климат хороший», - заметил Тимошенко.
Напомним, лазерный комплекс «Пересвет» был анонсирован Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Его поставки в армию начались в 2017 году. 1 декабря 2018 года комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство.
При этом на Западе выражалось сомнение в реальных боевых возможностях российского лазера, поскольку его испытания никогда не демонстрировались. Американцы же обнародовали видео испытаний своей боевой лазерной системы LaWS в 2014 году.
Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон», по словам Путина, способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км.
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