ПЕРЕСВЕТим и заЦИРКОНим. Уникальное оружие Путина

Ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового и лазерного оружия, которого нет у других стран, и наращивать оборонный потенциал пообещал Владимир Путин на встрече с армейским генералитетом.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с НСН пояснил, что конкретно именно имел в виду верховный главнокомандующий.

«Есть и гиперзвук – это "Циркон", и лазеры есть - это "Пересвет"», - считает Тимошенко.