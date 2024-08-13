Военный эксперт Ераносян: На украинских F-16 будут летать «пенсионеры» НАТО
Управлять переданными Украине истребителями F-16 будут вышедшие на пенсию пилоты стран НАТО. Об этом сайту aif.ru заявил доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян.
По его словам, подготовить за полгода пилота, способного участвовать в боевых действиях, «просто нереально».
Он также указал, что нельзя доверить истребитель новичку, который может «в лучшем случае взлетать и садиться, и то лишь в спокойных условиях».
«Управлять самолётами будут «пенсионеры»-пилоты стран НАТО, которых заводить будут через специальные авиационные ЧВК», - заключил Ераносян.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не станут «панацеей» для ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru