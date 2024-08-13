По его словам, подготовить за полгода пилота, способного участвовать в боевых действиях, «просто нереально».

Он также указал, что нельзя доверить истребитель новичку, который может «в лучшем случае взлетать и садиться, и то лишь в спокойных условиях».

«Управлять самолётами будут «пенсионеры»-пилоты стран НАТО, которых заводить будут через специальные авиационные ЧВК», - заключил Ераносян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 не станут «панацеей» для ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

