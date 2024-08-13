В Молдавии опровергли сведения о размещении F-16 для Украины

Министерство иностранных дел Молдавии опровергло сообщения о размещении на территории страны истребителей F-16 для Украины. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Сети появились сведения о том, что в Молдавии будут размещаться самолеты для Киева. В молдавском МИД назвали это фейковой новостью.

«Временный поверенный в делах посольства республики... в Москве был вызван сегодня днем в министерство иностранных дел России, ему сообщили, что обсуждения будут касаться "информации из прессы о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины". Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику», — указало внешнеполитическое ведомство.

В МИД добавили, что страна является нейтральной, ее институты продолжат соблюдать принцип нейтралитета.

Ранее Украина официально получила первую партию F-16 от западных стран, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, Киеву передали лишь 10 истребителей вместо обещанных 79.

