В Молдавии опровергли сведения о размещении F-16 для Украины
Министерство иностранных дел Молдавии опровергло сообщения о размещении на территории страны истребителей F-16 для Украины. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее в Сети появились сведения о том, что в Молдавии будут размещаться самолеты для Киева. В молдавском МИД назвали это фейковой новостью.
«Временный поверенный в делах посольства республики... в Москве был вызван сегодня днем в министерство иностранных дел России, ему сообщили, что обсуждения будут касаться "информации из прессы о намерении Молдавии разместить у себя самолеты F-16 для Украины". Молдавия не принимает и не будет принимать вооружение и военную технику», — указало внешнеполитическое ведомство.
В МИД добавили, что страна является нейтральной, ее институты продолжат соблюдать принцип нейтралитета.
Ранее Украина официально получила первую партию F-16 от западных стран, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, Киеву передали лишь 10 истребителей вместо обещанных 79.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru