Военный эксперт допустил, что ВС России начнут наступление на Днепропетровскую область

Российские военные могут начать новую крупную наступательную операцию на Украине и сосредоточить силы в направлении Днепропетровской области и Одессы. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

«Да, мы будем наступать и громить ВСУ. Полагаю, что главные удары будут нанесены на Южно-Донецком направлении с выходом на госграницу Украины», - поделился Матвийчук.

Эксперт допустил, что с выходом на Днепропетровскую область армия России может ударить по направлениям на Николаев и Одессу. По словам Матвийчука, нынешнее состояние линии соприкосновения протяженностью почти 1,5 тысячи километров указывает на готовность Вооруженных сил РФ двигаться вперед «до полного разгрома и капитуляции ВСУ» и для достижения всех целей спецаильной военной операции.

«И, конечно, мы завершим создание буферной зоны в приграничье с усилием на Сумы и Чернигов», — добавил эксперт.

Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что армия РФ сможет продолжить наступление в Запорожской области, выйдя к западным границам ДНР после освобождения Красноармейской агломерации.

