Военный эксперт допустил, что ВС России начнут наступление на Днепропетровскую область
Российские военные могут начать новую крупную наступательную операцию на Украине и сосредоточить силы в направлении Днепропетровской области и Одессы. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
«Да, мы будем наступать и громить ВСУ. Полагаю, что главные удары будут нанесены на Южно-Донецком направлении с выходом на госграницу Украины», - поделился Матвийчук.
Эксперт допустил, что с выходом на Днепропетровскую область армия России может ударить по направлениям на Николаев и Одессу. По словам Матвийчука, нынешнее состояние линии соприкосновения протяженностью почти 1,5 тысячи километров указывает на готовность Вооруженных сил РФ двигаться вперед «до полного разгрома и капитуляции ВСУ» и для достижения всех целей спецаильной военной операции.
«И, конечно, мы завершим создание буферной зоны в приграничье с усилием на Сумы и Чернигов», — добавил эксперт.
Между тем глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что армия РФ сможет продолжить наступление в Запорожской области, выйдя к западным границам ДНР после освобождения Красноармейской агломерации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru