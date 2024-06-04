Военный эксперт Дандыкин заявил, что летом ВСУ грозит окончательный разгром
Летняя кампания Вооружённых сил РФ в зоне спецоперации будет решающей. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, действия России под Харьковом стали для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неожиданностью, в связи с чем Киеву пришлось ослабить позиции на ряде участков.
Дандыкин также подчеркнул, что уже летом 2024 года украинской армии грозит окончательный разгром.
«Думаю, что вся летняя кампания будет решающей, на всех направлениях, где ВСУ потеряют возможность наступать... лето будет определяющим», - заключил эксперт.
Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что украинская армия не способна действовать в наступательном ключе, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России на 20% выросло число владельцев криптовалюты
- В Красноярском крае Ан-26 выкатился за пределы ВПП
- Парламент Швейцарии отказался признавать Палестину
- «До 100 тысяч рублей»: Названа стоимость путевок в самые популярные детские лагеря
- СМИ: Меркель и Шольц целенаправленно усиливали энергетические связи с Москвой
- Верховная Рада приняла закон о применении английского языка на Украине
- Захарова посоветовала поставить вместо Ломоносова в Харькове памятник Макдональду
- Военный эксперт Дандыкин заявил, что летом ВСУ грозит окончательный разгром
- Футболиста «Рубина» Безрукова условно дисквалифицировали за шутку про «денежки на карту»
- Марко Николич станет новым главным тренером ЦСКА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru