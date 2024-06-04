Военный эксперт Дандыкин заявил, что летом ВСУ грозит окончательный разгром

По его словам, действия России под Харьковом стали для Вооруженных сил Украины (ВСУ) неожиданностью, в связи с чем Киеву пришлось ослабить позиции на ряде участков.

Дандыкин также подчеркнул, что уже летом 2024 года украинской армии грозит окончательный разгром.

«Думаю, что вся летняя кампания будет решающей, на всех направлениях, где ВСУ потеряют возможность наступать... лето будет определяющим», - заключил эксперт.

Ранее генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что украинская армия не способна действовать в наступательном ключе, пишут «Известия».