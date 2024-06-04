Марочко: ВСУ попытались пойти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении
Украинские военные попытались перейти в контрнаступление на сватовско-кременском направлении в зоне специальной военной операции, попытки ВСУ не увенчались успехом. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Как отметил собеседник агентства, противник не оставляет попыток вернуть рубежи и позиции, утраченные ранее.
«За истекшие сутки на сватовско-кременском участке более активные действия со стороны противника наблюдались в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва», — указал Марочко, сославшись на данные от своих источников.
По словам эксперта, попытки ВСУ контратаковать приводят к «необоснованно большим потерям» личного состава.
Между тем Минобороны РФ сообщило, что расчет РСЗО БМ-21 «Град» артиллерийского соединения группировки «Днепр» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru