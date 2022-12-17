Путин в штабе родов войск заслушал предложения о действиях в СВО

Российский лидер Владимир Путин во время совещания в штабе родов войск, участвующих в специальной военной операции на Украине, заявил о готовности выслушать предложения по ближайшим и среднесрочным действиям в рамках СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

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Президент объявил, что заслушает командующих на каждом операционном направлении. Владимир Путин также уточнил, что хотел бы выслушать их предложения о действиях российских войск - ближайших и среднесрочных, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Владимир Путин якобы сменил руководство Генштаба РФ - обычные сплетни, сообщает ТАСС.

