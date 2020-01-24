Военный эксперт: Альтернативная служба не станет популярна среди призывников

Минтруд России подготовил проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники смогли бы вместо службы в армии пройти альтернативную гражданскую службу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый перечень предлагается включить 122 позиции - среди них есть такие профессии, как водитель и грузчик, гидрогеолог, тракторист, медик, слесарь, повар, маляр и оленевод.

По сравнению с предыдущим перечнем, в проект нового документа добавлены профессии курьера, зверовода, матроса, оператора котельной, установщика декораций, врача-статистика, медицинского регистратора и специалиста по социальной работе.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заявил, что сегодня армия не испытывает нужды в призывниках. По его словам, люди предпочитают отслужить вместо того, чтобы работать в больницах и ухаживать за стариками.