Военный эксперт: Альтернативная служба не станет популярна среди призывников
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН выразил уверенность, что расширенный список профессий взамен службы не повлияет на желание молодых людей отслужить в Вооруженных силах.
Минтруд России подготовил проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники смогли бы вместо службы в армии пройти альтернативную гражданскую службу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый перечень предлагается включить 122 позиции - среди них есть такие профессии, как водитель и грузчик, гидрогеолог, тракторист, медик, слесарь, повар, маляр и оленевод.
По сравнению с предыдущим перечнем, в проект нового документа добавлены профессии курьера, зверовода, матроса, оператора котельной, установщика декораций, врача-статистика, медицинского регистратора и специалиста по социальной работе.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН заявил, что сегодня армия не испытывает нужды в призывниках. По его словам, люди предпочитают отслужить вместо того, чтобы работать в больницах и ухаживать за стариками.
«Сейчас полностью выполняется план призыва, армия даже готова выбирать для себя личный состав призывников, которые ей подходят. Армия останется смешанного типа – контрактно-призывная. Боевые части, которые могут находиться в горячих точках, только контрактные, а призыв традиционно обеспечивает подготовку профессионального резерва на случай большой войны. В США эту роль выполняет национальная гвардия. Данный список профессий предназначен для привлечения к общественно-полезному труду неохваченной части призыва. Предыдущий опыт показывал, что людей, которые выбирают для себя альтернативную службу, мизерное количество. Уход за стариками и другие тяжелые работы не очень нравятся людям, не желающим служить в армии. Я думаю, что популярностью у молодых людей обновленный список альтернативных военной службе работ пользоваться не будет. А людей, которые не идут служить по религиозным убеждениям, за год набирается со всей страны всего около ста человек», - объяснил он.
Гражданин РФ может отказаться от службы в Вооруженных Силах, если такая служба противоречит его убеждениям или вере, или если гражданин принадлежит к коренному малочисленному народу. Тогда он имеет право выбрать альтернативный вариант прохождения службы в армии.
Согласно новому проекту, в качестве места прохождения альтернативной службы можно будет выбрать целый ряд государственных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства, а также практически любое из территориальных управлений «Почты России» с широкой географией от Сибири до Кавказа, следует из проекта документа. Всего упоминается 622 организации.
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