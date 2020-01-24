Вместо службы в армии призывники смогут поработать оленеводами
Минтруд разработал проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники вместо службы в армии могли бы пройти альтернативную гражданскую службу. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства. В список, предположительно, войдут 122 профессии – в их числе оленевод, повар, зверовод, маляр, грузчик и другие.
В качестве места прохождения службы можно будет выбрать целый ряд государственных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства – всего более 600 организаций.
Ранее НСН писала, что начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил о возможном увеличении в шесть раз штрафа за уклонение от службы в армии. По словам Бурдинского, штрафы, в частности, будут применяться к тем, кто не оповещает военкомат о смене места жительства или работы. Сегодня его размер – 500 рублей.
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