Вместо службы в армии призывники смогут поработать оленеводами

Минтруд разработал проект приказа о новом перечне профессий, по которым призывники вместо службы в армии могли бы пройти альтернативную гражданскую службу. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ведомства. В список, предположительно, войдут 122 профессии – в их числе оленевод, повар, зверовод, маляр, грузчик и другие.

В качестве места прохождения службы можно будет выбрать целый ряд государственных учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства – всего более 600 организаций.