Военный аналитик усомнился в существовании «секретной» ракеты США

Константин Сивков напомнил, с какой целью разрабатывались ракеты «Хеллфaйр».

«Рaкеты «Хеллфaйр» - это противотанковый ракетный комплекс небольшой дальности (порядка 5-6 км) для использования с вертолетов. Как правило, такое оружие используют для стрельбы по танкам сверху, где у машины наименьшая степень защиты. Использовать эту ракету без подрыва боевой части нет смысла. Но есть такие снаряды, которые поражают танк не ударной волной направленного взрыва, а за счет того, что при подрыве из боевой части снаряда вылетает так называемое «пробивное тело» (инертная болванка, выполненная из металлического сплава), которое прошибает броню», - уточнил доктор военных наук.

Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, по какому принципу формируются расходы ВПК.

