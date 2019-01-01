Необходимая «оборонная достаточность» есть у России и без топ-5

Россию впервые с 2006 года не включили в топ-5 стран с наибольшими военными расходами. В прошлом году они снизились на 3,5%.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира назвал пятерку стран, тратящих больше всех на оборонные нужды. Это США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН заявил, что в основе любых расходов лежит принцип необходимости и разумности.

«По моему мнению, и нет такой необходимости тратить бездумно деньги. Гособоронзаказ полностью просчитывает все расходы, для этого существуют несколько алгоритмов. Мы полностью завершили перевооружение нашей армии, всех родов и видов войск. Зачем деньги на ветер выбрасывать?! Их можно пустить на другие проблемы», - высказал свою точку зрения эксперт.

В армии существует термин «необходимая оборонная достаточность». Прежде всего, государство смотрит на военную мощь соперника, отталкиваясь от необходимости иметь адекватное оружие для ответа. И всегда расчет ведется с небольшим запасом. Генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев обратился к опыту Советского Союза, когда излишки техники, боеприпасов приходилось уничтожать.

«Техника развивается, наука развивается. Мы сделали огромный рывок в области ПВО, ПРО, ПКО…США нас догонять и догонять…», - уверен экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ.

При этом Бижев отметил, что военно-политическое руководство внимательно следит за ситуацией, и если Россия начнет где-то отставать, то расходные статьи будут корректироваться, просто так «клепать ракеты, самолеты, ПЗРК нет никакого смысла».