Военный аналитик предупредил о «слабостях» украинского «Нептуна»
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал, что противопоставит Россия угрозе применения украинской ракеты «Нептун».
Новороссийск может стать новой целью украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Так считает военный эксперт Михаил Жирохов (Украина). Свою оценку применения и возможностей «Нептуна» он дал украинскому изданию «Деловая столица».
Жирохов считает, что «Нептун» сможет поразить цели в Новороссийске с побережья Азовского моря и на побережье Крыма. Он считает, что головка самонаведения украинской ракеты обладает лучшими характеристиками, чем ее российский аналог Х-35, в том числе большей помехозащищенностью.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН подтвердил, что при определенных условиях «Нептун» может быть опасен, но у Украины пока нет возможности полноценно применять потенциал этой ракеты.
«Это противокорабельная ракета, которая может наводиться на надводные цели. Сооружения в том числе. Конечно, представляет опасность. При достаточном залпе, они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели. А вот носителей этих ракет у Украины совсем немного. Обеспечить необходимый состав залпа им проблематично. Так что не стоит нам сильно волноваться», - считает эксперт.
При этом он отметил необходимость контроля за приграничной территорией России с Украиной и заявил, что российский ответ на угрозу украинского «Нептуна» укладывается в повседневную деятельность ВМФ.
«Придется поднимать меры по парированию таких угроз – обеспечивать систему контроля, усиливать систему разведки на черноморском театре военных действий, отслеживать движения украинских кораблей в места вероятного пуска этих ракет и препятствовать их выдвижению туда. Это нормальная повседневная деятельность военно-морского флота», - отметил Константин Сивков.
Военный аналитик подробно рассказал о возможностях украинского оружия, сравнив его характеристики с российским и американским.
«Ракета «Нептун» - это версия старой советской ракеты Х-35, которая использовалась для комплекса «Уран» на кораблях и самолетах. Сейчас они (украинские военные конструкторы – прим НСН) ее переделали, чтобы могли выпускать без российских поставок на собственных предприятиях. Ракета представляет собой устаревшую версию американского «Гарпуна» по основным характеристикам. У России сейчас есть модификации ракет, имеющих дальность примерно в 2-2,5 раза больше, чем те, что имеются на Украине», - заявил эксперт.
Напомним, крылатая ракета Р-360 обладает массой 870 килограммов и способностью нести боеголовку весом 150 килограммов. Дальность пуска составляет до 280 километров, скорость — порядка 900 километров в час. «Нептун» обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
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