Военный аналитик предупредил о «слабостях» украинского «Нептуна»

Новороссийск может стать новой целью украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун». Так считает военный эксперт Михаил Жирохов (Украина). Свою оценку применения и возможностей «Нептуна» он дал украинскому изданию «Деловая столица».

Жирохов считает, что «Нептун» сможет поразить цели в Новороссийске с побережья Азовского моря и на побережье Крыма. Он считает, что головка самонаведения украинской ракеты обладает лучшими характеристиками, чем ее российский аналог Х-35, в том числе большей помехозащищенностью.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН подтвердил, что при определенных условиях «Нептун» может быть опасен, но у Украины пока нет возможности полноценно применять потенциал этой ракеты.

«Это противокорабельная ракета, которая может наводиться на надводные цели. Сооружения в том числе. Конечно, представляет опасность. При достаточном залпе, они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели. А вот носителей этих ракет у Украины совсем немного. Обеспечить необходимый состав залпа им проблематично. Так что не стоит нам сильно волноваться», - считает эксперт.