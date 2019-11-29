Не так страшен «Нептун», как его малюют
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН рассказал об опасности «Нептуна».
На Украине успешно испытали крылатую противокорабельную ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Как сообщило украинское издание Defense express, снаряд впервые преодолел расстояние в 250 км. По словам генконструктора ГККБ «Луч» Олега Коростелева, это говорит об успешном окончании разработки Р-360 как летательного аппарата. Дальнейшие испытания «Нептуна» будут направлены на улучшение боевых характеристик ракеты.
Напомним, ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептунами» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире НСН подтвердил, что при определенных условиях «Нептун» может быть опасен, но у Украины пока нет возможности полноценно применять потенциал этой ракеты.
«Это противокорабельная ракета, которая может наводиться на надводные цели. Сооружения в том числе. Конечно, представляет опасность. При достаточном залпе, они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели. А вот носителей этих ракет у Украины совсем немного. Обеспечить необходимый состав залпа им проблематично. Так что не стоит нам сильно волноваться. Но надо понимать, что отслеживать развитие этого оружия и оснащение ВСУ этим оружием необходимо, потому что оно будет представлять реальную угрозу для нас», - сказал он.
По мнению специалиста, скорее всего, «Нептун» – это модернизированная ракета Х-35, которая была принята на вооружение еще в Советском Союзе.
«Они ее просто модернизировали с помощью американских специалистов, которые проводили модернизацию «Гарпуна». Довели до современных стандартов по дальности стрельбы. А вот что касается возможности поражения целей, головки самонаведения, там все осталось на уровне СССР. Не исключено также, что американцы просто дали им свой «Гарпун»», - заключил Сивков.
Отметим, что госиспытания «Нептуна» должны завершиться до конца года. Крылатая ракета имеет боевую часть 150 кг, дальность пуска составляет до 280 км, скорость около 900 км/ч. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.
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