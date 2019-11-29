Не так страшен «Нептун», как его малюют

«Это противокорабельная ракета, которая может наводиться на надводные цели. Сооружения в том числе. Конечно, представляет опасность. При достаточном залпе, они могут уничтожить любой наш корабль и мосты. Но если ракет в залпе будет недостаточно, они будут сбиты и не дойдут до цели. А вот носителей этих ракет у Украины совсем немного. Обеспечить необходимый состав залпа им проблематично. Так что не стоит нам сильно волноваться. Но надо понимать, что отслеживать развитие этого оружия и оснащение ВСУ этим оружием необходимо, потому что оно будет представлять реальную угрозу для нас», - сказал он.

По мнению специалиста, скорее всего, «Нептун» – это модернизированная ракета Х-35, которая была принята на вооружение еще в Советском Союзе.

«Они ее просто модернизировали с помощью американских специалистов, которые проводили модернизацию «Гарпуна». Довели до современных стандартов по дальности стрельбы. А вот что касается возможности поражения целей, головки самонаведения, там все осталось на уровне СССР. Не исключено также, что американцы просто дали им свой «Гарпун»», - заключил Сивков.

Отметим, что госиспытания «Нептуна» должны завершиться до конца года. Крылатая ракета имеет боевую часть 150 кг, дальность пуска составляет до 280 км, скорость около 900 км/ч. Высота полета ракеты — от трех до десяти метров над уровнем моря.

