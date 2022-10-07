Пушилин: На Краснолиманское направление прибывает подкрепление
Обстановка на краснолиманском направлении стабилизируется. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Как отметил политик, на эту территорию стягивается подкрепление, пишет Ura.ru.
«Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — цитирует Пушилина РИА Новости.
По словам врио главы ДНР, украинские войска ищут бреши в обороне. Однако союзным силам удается удерживать линию фронта, которая выстраивается в районе Кременной.
Ранее Известия сообщили, что союзные войска готовят оборонительные позиции на окраинах Кременной, большинство жителей покинуло город на фоне обстрелов со стороны Украины.
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