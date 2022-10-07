Пушилин: На Краснолиманское направление прибывает подкрепление

Обстановка на краснолиманском направлении стабилизируется. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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Как отметил политик, на эту территорию стягивается подкрепление, пишет Ura.ru.

«Нельзя сказать, что ситуация уже легкая, решена, она остается тяжелой, но с учетом мотивированности и понимания важности этого участка есть все шансы скопить силы и с новыми резервами начать освобождение территорий», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По словам врио главы ДНР, украинские войска ищут бреши в обороне. Однако союзным силам удается удерживать линию фронта, которая выстраивается в районе Кременной.

Ранее Известия сообщили, что союзные войска готовят оборонительные позиции на окраинах Кременной, большинство жителей покинуло город на фоне обстрелов со стороны Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеСпецоперацияДНРДенис Пушилин
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