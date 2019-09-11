Создание универсальных десантных кораблей в России сочли бессмыслицей

По его словам, создание универсальных десантных кораблей не имеет смысла при нынешнем состоянии российского военно-морского флота и при тех задачах, которые перед ним стоят.

«Для того, чтобы провести любую десантную операцию, нужно завоевать превосходство на море. Если превосходства на море нет и нет превосходства в воздухе, то высадка тактического десанта невозможна, он будет разгромлен. В настоящее время российский флот способен решать задачу завоевания превосходства только в ближней морской зоне. Это означает, что Военно-морскому флоту России при решении задачи поддержки приморского фланга армии придется решать задачу высадки в лучшем случае оперативного десанта на тактическую, но может быть, оперативную глубину построения системы обороны противника или наступающей группировки противника. Это на глубину порядка 50-60 км от переднего края. Для решения этой задачи российскому флоту универсальный десантный корабль, который предназначен для высадки десантов на необорудованное побережье на значительном удалении от своих баз, не нужен, потому что тактический десант, в том числе с учетом вертикального охвата, может быть выброшен с использованием базовых вертолетов и с использованием военно-транспортной авиации», — пояснил собеседник НСН.

Напомним, что в конце 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Россия окончательно отказалась от строительства собственных кораблей подобного класса, сделав выбор в пользу нового авианосца.

