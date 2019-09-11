Создание универсальных десантных кораблей в России сочли бессмыслицей
Военный аналитик заявил в эфире НСН, что российскому ВМФ не нужны универсальные десантные корабли.
Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на заводе «Залив» в Крыму в мае 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на источники в кораблестроительной отрасли. Сообщается, что корабли смогут перевозить более десяти вертолетов, а также их оснастят большой доковой камерой для десантных катеров.
В эфире НСН капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал создание российских универсальных десантных кораблей бессмыслицей.
«Есть смысл создавать вертолетоносцы, точнее авианесущие корабли, ближней или дальней морской зоны, которые могли бы нести порядка 20 летательных аппаратов типа самолет вертикального взлета и посадки и вертолеты, которые могли бы в этом случае решать задачи ПВО и борьбы с подводными лодками. Вот это имеет смысл. Нам это реально необходимо. Но универсальные десантные корабли, которые должны будут высаживать какие-то десанты, это абсолютная дикость и бессмыслица для российского флота», — заявил военный аналитик.
По его словам, создание универсальных десантных кораблей не имеет смысла при нынешнем состоянии российского военно-морского флота и при тех задачах, которые перед ним стоят.
«Для того, чтобы провести любую десантную операцию, нужно завоевать превосходство на море. Если превосходства на море нет и нет превосходства в воздухе, то высадка тактического десанта невозможна, он будет разгромлен. В настоящее время российский флот способен решать задачу завоевания превосходства только в ближней морской зоне. Это означает, что Военно-морскому флоту России при решении задачи поддержки приморского фланга армии придется решать задачу высадки в лучшем случае оперативного десанта на тактическую, но может быть, оперативную глубину построения системы обороны противника или наступающей группировки противника. Это на глубину порядка 50-60 км от переднего края. Для решения этой задачи российскому флоту универсальный десантный корабль, который предназначен для высадки десантов на необорудованное побережье на значительном удалении от своих баз, не нужен, потому что тактический десант, в том числе с учетом вертикального охвата, может быть выброшен с использованием базовых вертолетов и с использованием военно-транспортной авиации», — пояснил собеседник НСН.
Напомним, что в конце 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Россия окончательно отказалась от строительства собственных кораблей подобного класса, сделав выбор в пользу нового авианосца.
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