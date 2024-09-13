Жители Курской области рассказали о взрывах снарядов ВСУ с неизвестным газом
Украинские военные при атаках на Курскую область применяли снаряды с неизвестным газом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жителей сел в Глушковском районе региона.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры», — рассказала одна из жительниц.
Еще одна женщина пожаловалась на странный дым или пар после взрыва, кроме того, затем возник «какой-то непонятный» запах. Информацию от местного населения зафиксировали военные следователи Следственного комитета.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ начали распылять неизвестный газ над территорией Курской области с помощью беспилотников, напоминает Ura.ru.
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