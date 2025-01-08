Военные РФ сбили за сутки шесть снарядов HIMARS и 105 дронов ВСУ

Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили шесть реактивных снарядов системы HIMARS и более 100 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

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«Сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 32 украинских БПЛА за ночь.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияПВОМинобороны

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