Военные РФ сбили за сутки шесть снарядов HIMARS и 105 дронов ВСУ
8 января 202512:33
Средства ПВО за минувшие сутки уничтожили шесть реактивных снарядов системы HIMARS и более 100 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
«Сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 32 украинских БПЛА за ночь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru