Над территорией России уничтожили 32 украинских БПЛА

Тридцать два беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили за прошедшую ночь над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что дроны были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

«11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей, по три — над территориями Белгородской и Брянской... два — над территорией Краснодарского края», — заявили в Минобороны.

Кроме того, один дрон сбили над Волгоградской областью, еще четыре украинских беспилотника — над акваторией Азовского моря.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что обломки дрона ВСУ упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщает РЕН ТВ.

