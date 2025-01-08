Над территорией России уничтожили 32 украинских БПЛА
Тридцать два беспилотника ВСУ перехватили и уничтожили за прошедшую ночь над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве уточнили, что дроны были нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
«11 БПЛА уничтожены над территорией Саратовской области, по четыре БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей, по три — над территориями Белгородской и Брянской... два — над территорией Краснодарского края», — заявили в Минобороны.
Кроме того, один дрон сбили над Волгоградской областью, еще четыре украинских беспилотника — над акваторией Азовского моря.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что обломки дрона ВСУ упали на промышленный объект в Энгельсе, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru