Военные РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине

Российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Как отметили в ведомстве, атакованные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

Минобороны подчеркнуло, что все назначенные цели поражены.

Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, в ряде регионов прогремели взрывы, позже власти сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в нескольких областях. По данным энергокомпании ДТЭК, на всей территории Украины введены экстренные отключения света, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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