Военные РФ нанесли массированный удар по объектам на Украине
Российские силы утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники. Как отметили в ведомстве, атакованные объекты обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.
Минобороны подчеркнуло, что все назначенные цели поражены.
Ранее по всей Украине объявили воздушную тревогу, в ряде регионов прогремели взрывы, позже власти сообщили о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в нескольких областях. По данным энергокомпании ДТЭК, на всей территории Украины введены экстренные отключения света, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru