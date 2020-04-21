Военные опровергли ввод дополнительных войск в Чечню

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) опровергли ввод дополнительных воинских подразделений в Чечню. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.



«Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», - заявил он.



Также Астафьев отметил, что расквартированная в Чечне 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянном дислокации.



Ранее «Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила о вводе федеральных войск в Надтеречный район республики.



Газета распространила запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано скопление военных грузовиков «Урал», а также видны разбитые палаточные городки вдоль дороги в районе сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.