Военные опровергли ввод дополнительных войск в Чечню

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) опровергли ввод дополнительных воинских подразделений в Чечню. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

«Дополнительные войска на территорию Чечни не вводились, ни к каким мероприятиям не привлекались», - заявил он.

Также Астафьев отметил, что расквартированная в Чечне 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой в пункте постоянном дислокации.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на местных жителей сообщила о вводе федеральных войск в Надтеречный район республики.

Газета распространила запись с видеорегистратора, на которой зафиксировано скопление военных грузовиков «Урал», а также видны разбитые палаточные городки вдоль дороги в районе сёл Братское, Бено-Юрт, Знаменское.

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ФОто: stat.mil.ru
ТЕГИ:МинобороныЧечняРоссийская Армия
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