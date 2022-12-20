Военкор: Смерть западных бойцов влечет потери личного состава ВСУ

Как отметил военкор, Киев «болезненно реагирует» на потери со стороны своих иностранных союзников.

«Бывало неоднократно, мне тоже об этом рассказывали, когда гибло 2-3 поляка в наступлении, украинцы пытались всеми правдами-неправдами их тела вытащить из-под огня и эвакуировать в тыл. Во время этих попыток гибнет еще больше украинских солдат, то есть, потери растут», — указал Коц.

По словам журналиста, российские военные сталкиваются с польскими наемниками и инструкторами на участке фронта Кременная — Сватово, отмечает телеканал «360». Военные из Польши командуют действиями украинских солдат на этой территории и осуществляют планирование боевых операций.

«Судя по обстановке на том же участке фронта, им это помогает не особо, потому что противник пытается регулярно осуществить там наступательные действия, но его неизменно встречают огнем и отбрасывают», — заявил Коц.

Как отметил журналист, иностранные наемники не вносят ощутимого вклада в силы украинцев, многие солдаты ВСУ «значительно грамотнее действуют, чем те же европейские союзники».

