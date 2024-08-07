Военкор Сладков: Диверсанты ВСУ зашли вглубь Курской области на 10 километров
Ситуация в приграничных районах Курской области обострилась. Об этом сообщил военкор ВГТРК Александр Сладков.
По его словам, ВСУ, атаковавшие регион накануне, ввели в бой резерв.
«Пришел еще один батальон... Общая численность украинской группировки, прорывающейся вглубь Курской области — до 900 человек», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Как отметил Сладков, силы противника вклинились на территорию региона на десять километров. Военкор предположил, что ВСУ могут попытаться закрепиться в селах и «превратить город Суджа во второй Волчанск» или же постараться прорваться к Курской АЭС.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что вскоре последние резервы украинских войск на границе с Курской областью будут уничтожены, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru