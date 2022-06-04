Военкор рассказала об обмене телами погибших Украиной и Россией
Москва и Киев произвели обмен погибших в ходе специальной операции военнослужащих. Об этом сообщает военный корреспондент Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.
«Совершен обмен телами погибших между Россией и Украиной. Поменяли 160 на 160», — сообщила Ирина Куксенкова.
По ее словам, операция состоялась на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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