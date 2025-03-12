Военкор Поддубный: Российские военные заняли центр Суджи

Российские силы заняли центр города Суджа в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

ВС России освободили промзону Суджи после операции с заходом в тыл ВСУ

«Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней», - написал военкор, который опубликовал соответствующее видео.

По словам Поддубного, боевики ВСУ продолжают очаговое сопротивление в населенном пункте. Однако армия России в ближайшее время подавит противника, и можно будет говорить о полном освобождении Суджи.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что силы РФ окружили город, освободили ближайшие населенные пункты и перерезали пути снабжения группировки противника, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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