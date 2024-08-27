Военкор Коц: В Курской области повторили подвиг защитников Брестской крепости
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские военные повторили подвиг героев Брестской крепости 1941 года при защите Малой Локни в Курской области. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.
По его словам, российские военнослужащие две недели давали отпор украинским бойцам и держались «до последнего патрона».
Военкор рассказал, что по российским солдатам били танки противника прямой наводкой. Коц уточнил, что во время обстрела танки находились на расстоянии, позволяющем «рассмотреть номера на броне».
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сравнивать Чернобыльскую и Курскую АЭС напрямую «не совсем правильно», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, на станции в Курчатове работает реактор такого же типа - РБМК, не имеющий специальной защиты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru