Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» едут по М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции
Частная военная компания «Вагнер» ведет передислокацию из полевых лагерей. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — написал журналист в своем Telegram-канале.
По данным подписчиков военкора, в колонне техники есть автобусы с белорусскими номерами. Коц предположил, что это может «косвенно говорить о пункте назначения».
Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений «Вагнера». Как отметили в ведомстве, ЧВК передала армии более двух тысяч единиц техники и вооружения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru