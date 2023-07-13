Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» едут по М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции

Частная военная компания «Вагнер» ведет передислокацию из полевых лагерей. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

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«Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — написал журналист в своем Telegram-канале.

По данным подписчиков военкора, в колонне техники есть автобусы с белорусскими номерами. Коц предположил, что это может «косвенно говорить о пункте назначения».

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений «Вагнера». Как отметили в ведомстве, ЧВК передала армии более двух тысяч единиц техники и вооружения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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