Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» едут по М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции

«Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции», — написал журналист в своем Telegram-канале.

По данным подписчиков военкора, в колонне техники есть автобусы с белорусскими номерами. Коц предположил, что это может «косвенно говорить о пункте назначения».

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений «Вагнера». Как отметили в ведомстве, ЧВК передала армии более двух тысяч единиц техники и вооружения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

