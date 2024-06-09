Военкор: Часть ВСУ покинула Часов Яр

ВСУ перебросили часть своих бригад из Часова Яра в Харьковскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Юрий Котенок.

При этом он подчеркнул, что оставшихся сил для удержания кварталов недостаточно, напомнив, что ВСУ признали потерю большей части микрорайона Канал и отход на западные рубежи населенного пункта.

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Ранее стало известно, что украинские войска разделили территорию Часова Яра на три сектора обороны, но готовились к отступлению. В качестве первого рубежа они обозначили микрорайон Канал, второго — Новый, а третьего — район огнеупорного комбината. В связи с этим сейчас у ВСУ остаются две линии обороны.


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ФОТО: РИА Новости
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