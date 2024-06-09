Военкор: Часть ВСУ покинула Часов Яр

ВСУ перебросили часть своих бригад из Часова Яра в Харьковскую область. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Юрий Котенок.

При этом он подчеркнул, что оставшихся сил для удержания кварталов недостаточно, напомнив, что ВСУ признали потерю большей части микрорайона Канал и отход на западные рубежи населенного пункта.