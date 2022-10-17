Военком Москвы: Мобилизационные задания Минобороны выполнены

По его словам, с 14:00 17 октября «явка по мобилизационным повесткам не требуется», а что касается дополнительных временных пунктов, то они «закроются в ближайшее время».

Он также поблагодарил московское правительство за оказанное содействие, в том числе, за горячие линии, где разъяснялся порядок частичной мобилизации, за денежные выплаты мобилизованным и членам их семей, а также за обмундирование и другие необходимые вещи.

Отдельно Локтев сказал слова благодарности в адрес «всех москвичей, всех граждан, кто достойно и с честью взял на себя почётную обязанность по защите нашей Родины».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, о завершении мобилизации в столице, отметив, что повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие, сообщает RT.