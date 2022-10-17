Военком Москвы: Мобилизационные задания Минобороны выполнены
Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев заявил, что столичные военные комиссариаты выполнили мобилизационные задания Минобороны РФ, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, с 14:00 17 октября «явка по мобилизационным повесткам не требуется», а что касается дополнительных временных пунктов, то они «закроются в ближайшее время».
Он также поблагодарил московское правительство за оказанное содействие, в том числе, за горячие линии, где разъяснялся порядок частичной мобилизации, за денежные выплаты мобилизованным и членам их семей, а также за обмундирование и другие необходимые вещи.
Отдельно Локтев сказал слова благодарности в адрес «всех москвичей, всех граждан, кто достойно и с честью взял на себя почётную обязанность по защите нашей Родины».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, о завершении мобилизации в столице, отметив, что повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие, сообщает RT.
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