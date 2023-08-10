Экс-советник Кучмы допустил потерю Купянска по вине Зеленского

По его словам, положение украинской армии в Харьковской области ухудшается с каждым днем. Зеленский ничего не может противопоставить напору российских сил, констатировал эксперт.

Соскин не исключил, что потеря Купянска приведет к смене власти на Украине. Лучшим вариантом для Зеленского будет покинуть страну, считает экс-советник Кучмы.

В четверг власти Купянского района объявили обязательную эвакуацию. Ранее под контроль российских сил перешло пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщает «Радиоточка НСН».

