Экс-советник Кучмы допустил потерю Купянска по вине Зеленского

Неспособность президента Украины Владимира Зеленского управлять страной во время конфликта с Россией может привести к потере города Купянска в Харьковской области. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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По его словам, положение украинской армии в Харьковской области ухудшается с каждым днем. Зеленский ничего не может противопоставить напору российских сил, констатировал эксперт.

Соскин не исключил, что потеря Купянска приведет к смене власти на Украине. Лучшим вариантом для Зеленского будет покинуть страну, считает экс-советник Кучмы.

В четверг власти Купянского района объявили обязательную эвакуацию. Ранее под контроль российских сил перешло пять населенных пунктов в Харьковской области, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ХарьковВСУУкраинаВладимир Зеленский

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