«Это будет жирной точкой в цепи неудач Украины. Все решится в ДНР. Я не думаю, что все решится в Харькове или Одессе», — сообщил он в беседе с NEWS.ru.

По мнению Матвийчука, в течение зимы «деградация Украины» дойдет до степени, при которой Киев может сам запросить капитуляцию и мирного договора. Он также добавил, что человеческие, промышленные и финансовые ресурсы противника уже почти полностью исчерпаны.

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России взяли под свой контроль село Гигант в Донецкой Народной Республике. Село перешло под контроль российской армии благодаря активным действиям сил Южной группировки войск, напоминает «Радиоточка НСН».

