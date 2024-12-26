Военэксперт Матвийчук допустил, что решающим сражением СВО станет взятие Краматорска
Решающие сражения спецоперации пройдут при взятии под контроль Краматорска и Покровска, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Это будет жирной точкой в цепи неудач Украины. Все решится в ДНР. Я не думаю, что все решится в Харькове или Одессе», — сообщил он в беседе с NEWS.ru.
По мнению Матвийчука, в течение зимы «деградация Украины» дойдет до степени, при которой Киев может сам запросить капитуляцию и мирного договора. Он также добавил, что человеческие, промышленные и финансовые ресурсы противника уже почти полностью исчерпаны.
Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России взяли под свой контроль село Гигант в Донецкой Народной Республике. Село перешло под контроль российской армии благодаря активным действиям сил Южной группировки войск, напоминает «Радиоточка НСН».
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