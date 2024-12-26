Появились кадры освобождения населенного пункта Новый Труд в ДНР
26 декабря 202401:34
Министерство обороны России обнародовало видео, на котором показано освобождение населенного пункта Новый Труд в Донецкой Народной Республике, сообщают «Известия».
В нем принимали участие группировки войск «Центр». На кадрах показана боевая работа военнослужащих. В сообщении военного ведомства говорится, что бойцы «продолжают громить украинских боевиков» освобождая земли ДНР.
Ранее ВС России взяли под контроль Сторожевое в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru