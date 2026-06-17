Военэксперт Дандыкин раскрыл стоимость атакующих Россию дронов ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак по территории России абсолютно разные дроны. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин.
По его словам, дальнобойные украинские беспилотники могут стоить «примерно два млн рублей - 20 тысяч долларов», однако приграничные российские регионы ВСУ атакуют более дешевые БПЛА стоимостью «несколько сотен тысяч рублей».
Дандыкин отметил, что «в день получается приличная сумма».
«Но деньги Украине выделяют... И всё это за счёт налогоплательщиков Запада», - заключил он.
Ранее академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что причиной проблем с надёжностью украинских ракет «Фламинго» является низкое качество сборки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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