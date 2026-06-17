По его словам, дальнобойные украинские беспилотники могут стоить «примерно два млн рублей - 20 тысяч долларов», однако приграничные российские регионы ВСУ атакуют более дешевые БПЛА стоимостью «несколько сотен тысяч рублей».

Дандыкин отметил, что «в день получается приличная сумма».

«Но деньги Украине выделяют... И всё это за счёт налогоплательщиков Запада», - заключил он.

Ранее академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев заявил, что причиной проблем с надёжностью украинских ракет «Фламинго» является низкое качество сборки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

