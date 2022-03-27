Во Львове российские военные уничтожили цеха радиоремонтного завода

Он уточнил, что в субботу, 26 марта, в районе города Львов также уничтожена крупная база горючего. Ликвидация произведена высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Уточняется, что база обеспечивала топливом украинские войска в западных областях Украины, а также под Киевом.

На счету российских военных также уничтоженный склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое. Он располагался в 30 километрах юго-западне города Киев.

«За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 67 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, три полевых склада с вооружением и боеприпасами, 11 опорных пунктов подразделений украинских вооруженных сил и 20 районов сосредоточения боевой техники», - рассказал Игорь Конашенков на утреннем брифинге Минобороны..

Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над Новой Басанью, Щорсом, Вишневой, Песками, Борисполем, Крюковкой, Петровским.

По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции уничтожены 289 беспилотных летательных аппаратов, 169 установок реактивных систем залпового огня, 1656 танков и других боевых бронированных машин, 684 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1503 единицы специальной военной автомобильной техники.

