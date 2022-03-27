Минобороны России опубликовало кадры уничтожения штурмовиками Су-25 складов с вооружением ВСУ
Минобороны РФ опубликовало в официальных аккаунтах в социальных сетях видеоматериалы операции по уничтожению штурмовиками Су-25 ВКС России складов с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Уточняется, что операция проходила в ночное время.
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и вооружением ВСУ», - отметили в российском ведомстве.
«Поражение наземных целей выполнялось авиационным ракетным вооружением», - пояснили в Минобороны.
Накануне вертолеты российских ВКС нанесли авиаудар противотанковыми управляемыми ракетами по командному пункту ВСУ. Кадры уничтожения украинской цели опубликованы в официальном аккаунте Министерства обороны РФ в соцсетях 26 марта.
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