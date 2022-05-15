Во Львове инфраструктурный военный объект уничтожен российскими ракетами
15 мая 202216:02
Один из объектов военной инфраструктуры Львовской областной уничтожен – в него попали четыре ракеты ВС РФ. Об этом сообщает глава администрации украинского региона Максим Козицкий.
По его словам, объект расположен в Яворовском районе, вблизи польской границы. По предварительным данным Козицкого, в результате обстрела жертв и пострадавших нет, сообщает РБК.
Минобороны РФ пока не предоставило официальных комментариев в связи с данной ситуацией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru