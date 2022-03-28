Спецоперация на Украине: Уничтожение баз во Львове, «исчезновение» Шойгу и фейковая мобилизация

28 марта - 33-й день российской специальной военной операции на Украине. Ключевые заявления Минобороны России за минувшие выходные - в материале "Радиоточки НСН".

В минувшую субботу российское оборонное ведомство заявило об уничтожении склада техники и оружия в Житомирской области.

В этот же день на западе страны, в районе Львова, была уничтожена крупная база горючего, снабжавшая топливом украинские войска, а также разрушены корпуса Львовского радиоремонтного завода, который поддерживал работу зенитных комплексов, радиолокационных станций, прицелов для танков и других вооружений.

Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое в 30 километрах от Киева.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ



Российские военные также оказывают гуманитарную помощь. В частности, они сумели безопасно вывезти 90 граждан России, Молдовы и Украины из Херсонской области. В Киевской области военнослужащие оказали медицинскую помощь местным жителям, получившим ранения после обстрелов ВСУ.

27 марта три самолета Ил-76 российской военно-транспортной авиации передали более 70 тонн гуманитарного груза для жителей Украины. Гумпомощь вывезли сначала в белорусский Гомель, откуда его направили вглубь Украины в составе гуманитарных колонн.