Спецоперация на Украине: Уничтожение баз во Львове, «исчезновение» Шойгу и фейковая мобилизация
Оборонное ведомство назвало причину "пропажи" Сергея Шойгу, а также призвало не верить фейковым звонкам из военкоматов.
28 марта - 33-й день российской специальной военной операции на Украине. Ключевые заявления Минобороны России за минувшие выходные - в материале "Радиоточки НСН".
В минувшую субботу российское оборонное ведомство заявило об уничтожении склада техники и оружия в Житомирской области.
В этот же день на западе страны, в районе Львова, была уничтожена крупная база горючего, снабжавшая топливом украинские войска, а также разрушены корпуса Львовского радиоремонтного завода, который поддерживал работу зенитных комплексов, радиолокационных станций, прицелов для танков и других вооружений.
Также высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен склад ракет к зенитным ракетным комплексам С-300 и «Бук» в населенном пункте Плесецкое в 30 километрах от Киева.
ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Российские военные также оказывают гуманитарную помощь. В частности, они сумели безопасно вывезти 90 граждан России, Молдовы и Украины из Херсонской области. В Киевской области военнослужащие оказали медицинскую помощь местным жителям, получившим ранения после обстрелов ВСУ.
27 марта три самолета Ил-76 российской военно-транспортной авиации передали более 70 тонн гуманитарного груза для жителей Украины. Гумпомощь вывезли сначала в белорусский Гомель, откуда его направили вглубь Украины в составе гуманитарных колонн.
ФЕЙКОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ВОЕНКОМАТ
В России также продолжается борьба с фейками о весеннем призыве: всё больше россиян в последние дни столкнулись с телефонными вызовами якобы в военный комиссариат. В Минобороны такие звонки назвали провокацией украинских спецслужб. Оборонное ведомство уточнило, что в основном вызовы идут с территории Украины, а в России не планируется никакой мобилизации для граждан, пребывающих в запасе.
Кроме того, интернет взволновали видео с издевательствами над российскими военнопленными. По данным Минобороны, нескольким пленным прострелили ноги, им также не оказывалась медпомощь после ранений.
В ведомстве указали, что особую жестокость проявили украинские националисты на своей базе в Харьковской области. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил главному управлению СК РФ установить личности причастных к пыткам и выяснить все обстоятельства произошедшего.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ШОЙГУ
Министерство обороны также не обошло вниманием активно распространившуюся в сети информацию о якобы болезни главы ведомства Сергея Шойгу. Ранее анонимные Telegram-каналы опубликовали информацию о лечении министра от инфаркта в главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.
В ведомстве напомнили, что с тех пор Шойгу неоднократно появлялся в медийном пространстве, несмотря на сильную занятость из-за военной спецоперации. При этом 24 марта Шойгу, как уточнили в Минобороны, присутствовал на совещании Совета безопасности, а затем посетил совещание по гособоронзаказу.
Минобороны также традиционно отчиталось о большом количестве уничтоженной украинской техники, складов с боеприпасами, беспилотников. Ранее военное ведомство заявило, что в ходе российской спецоперации на Украине практически полностью уничтожены воздушные силы и системы противовоздушной обороны.
При этом глава российской делегации, помощник российского президента Владимир Мединский анонсировал очередной раунд переговоров российской и украинской сторон, который пройдет 29-30 марта. По данным участника делегации Киева Давида Арахамии, встреча состоится в Турции.
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