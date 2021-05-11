ВМС Украины провели учения в Черном море с американским кораблем береговой охраны
Катера Военно-морских сил Украины провели в Черном море учения совместно с кораблем береговой охраны США. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минобороны.
В ведомстве отметили, что экипажи кораблей отработали элементы тактического маневрирования, подачу сигналов и передачу информации о морской обстановке в районах гражданского судоходства.
Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что Черноморский флот следит за действиями американского корабля береговой охраны.
Накануне военный корабль США сделал 30 выстрелов в сторону иранских ВМС в Ормузском проливе.
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