Американский корабль сделал 30 предупредительных выстрелов в сторону иранских ВМС
Военный корабль США сделал 30 выстрелов в сторону иранских ВМС в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны США.
По данным Пентагона, причиной стрельбы стали "непрофессиональные маневры" военных судов Ирана. После получения предупреждения корабли отошли на безопасную дистанцию.
По словам представителя американского ведомства Джона Кирби, 13 быстроходных боевых катеров ВМС КСИР не вышли на связь после "второго раунда выстрелов" береговой охраны. Кирби добавил, что они маневрировали около шести кораблей США.
Напоминаем, ранее подобная ситуация была зафиксирована 28 апреля этого года. Тогда корабли американского флота в Персидском заливе сблизились с кораблями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
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