Корабль ВМФ РФ заставил отступить украинский катер с американскими журналистами
Корабль Военно-морского флота (ВМФ) РФ остановил в Азовском море украинский патрульный катер с американскими журналистами на борту, сообщается в репортаже телеканала CNN.
Репортер канала Мэтью Чанс вышел в акваторию вместе с украинскими военными моряками. При приближении катера к российской морской границе корабль ВМФ связался с судном и сделал предупреждение, напомнив о соблюдении безопасной дистанции. Катер был вынужден повернуть назад.
По словам американского журналиста, судно находилось в нейтральных водах на расстоянии около двух морских миль от российского корабля.
При этом репортер отметил, что военные РФ якобы оказывают давление и притесняют корабли Украины.
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