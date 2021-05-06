Корабль ВМФ РФ заставил отступить украинский катер с американскими журналистами

Корабль Военно-морского флота (ВМФ) РФ остановил в Азовском море украинский патрульный катер с американскими журналистами на борту, сообщается в репортаже телеканала CNN.

Репортер канала Мэтью Чанс вышел в акваторию вместе с украинскими военными моряками. При приближении катера к российской морской границе корабль ВМФ связался с судном и сделал предупреждение, напомнив о соблюдении безопасной дистанции. Катер был вынужден повернуть назад.

По словам американского журналиста, судно находилось в нейтральных водах на расстоянии около двух морских миль от российского корабля.

При этом репортер отметил, что военные РФ якобы оказывают давление и притесняют корабли Украины.

